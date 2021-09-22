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Сейчас нет понимания, когда Украина получит ПДЧ в НАТО, - Кулеба

Автор: Сергей Пышкин

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба высказался относительно процесса интеграции Украины в НАТО. Процесс не имеет определенности и четкости.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Кулебы во время брифинга.

Как отметил Кулеба, Украина и НАТО подымали вопрос относительно того, что процесс ее интеграции не может длиться вечность и обязан иметь определенность и четкость.

"Нет понимания, когда Украина получит ПДЧ. Но мы имеем откровенный разговор с НАТО, что интеграция не может быть бесконечной... Процесс растянулся и растянулся неприлично долго. Все должно иметь свою определенность и четкость. И НАТО, и Украина убеждены, что делают друг друга сильнее", - заявил глава МИД.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что Владимир Зеленский должен выступить на Генассамблее ООН во время своего визита в США.

Также, РБК-Украина писало о том, что глава МИД назвал "красные линии", которые пересекают встречи Владимира Зеленского во время визита в США.

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НАТОМИД УкраиныУкраинаДмитрий Кулеба