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Кулеба назвал "красные линии", которые пересекают встречи Зеленского в США

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Вашингтон, Среда 22 сентября 2021 19:38
Кулеба назвал "красные линии", которые пересекают встречи Зеленского в США Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал две "красные линии", которые пересекают встречи президента Владимира Зеленского во время визита в США. Министр отметил, что это освобождение Россией политзаключенных и Крымская платформа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Кулебы.

По его словам, первая "красная линия", которую обсуждает на встречах Зеленский, - это освобождение политзаключенных, которых удерживает Россия.

"Мы передаем на каждой встрече список заключенных и просим помочь в освобождении", - уточнил министр.

Вторая - это Крымская платформа. "Обсуждаем развитие инициативы", - добавил Кулеба.

Напомним, Зеленский находится с визитом в США, где он выступит на Генассамблее ООН.

В ходе визита украинский лидер провел ряд встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсуждалось освобождение крымских политзаключенных, в частности - Наримана Джелялова.

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Владимир Зеленский ООН Дмитрий Кулеба
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