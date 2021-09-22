Кулеба назвал "красные линии", которые пересекают встречи Зеленского в США
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал две "красные линии", которые пересекают встречи президента Владимира Зеленского во время визита в США. Министр отметил, что это освобождение Россией политзаключенных и Крымская платформа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Кулебы.
По его словам, первая "красная линия", которую обсуждает на встречах Зеленский, - это освобождение политзаключенных, которых удерживает Россия.
"Мы передаем на каждой встрече список заключенных и просим помочь в освобождении", - уточнил министр.
Вторая - это Крымская платформа. "Обсуждаем развитие инициативы", - добавил Кулеба.
Напомним, Зеленский находится с визитом в США, где он выступит на Генассамблее ООН.
В ходе визита украинский лидер провел ряд встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсуждалось освобождение крымских политзаключенных, в частности - Наримана Джелялова.