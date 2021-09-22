Зараз немає розуміння, коли Україна отримає ПДЧ в НАТО, - Кулеба

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Кулеби під час брифінгу.

Як відзначив Кулеба, Україна та НАТО мали відверту розмову щодо того, що процес її інтеграції не може тривати вічність й зобов’язаний мати визначеність та чіткість.

"Немає розуміння, коли Україна отримає ПДЧ. Але ми маємо відверту розмову з НАТО, що інтеграція не може бути безкінечною... Процес розтягнувся і розтягнувся непристойно довго. Все має мати свою визначенність і чіткість. І НАТО, і Україна переконані, що роблять одне одного сильнішим", - заявив голова МЗС.