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Зеленский сегодня выступит на Генассамблее ООН: о чем будет говорить президент

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Нью-Йорк, Среда 22 сентября 2021 17:43
Зеленский сегодня выступит на Генассамблее ООН: о чем будет говорить президент Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит с трибуны на Генеральной ассамблее ООН. В ходе выступления он затронет несколько тем.

РБК-Украина приводит вопросы, которые сегодня поднимет Зеленский.

Отметим, на днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал основные месседжи, которые будут заявлены Зеленским. В частности, он поднимет тему противодействия российской агрессии и освобождение оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Кроме того, президент предложит ООН приобщиться к решению гуманитарных проблем населения регионов, которые пострадали от российской агрессии. А также поднимет тему борьбы с пандемией COVID-19.

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что после выступления на Генассамблеи ООН вернется в Украину.

В рамках своей поездки он призвал генсека ООН Антониу Гуттериша присоединиться к Крымской платформе.

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Владимир Зеленский ООН
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