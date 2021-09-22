Зеленский сегодня выступит на Генассамблее ООН: о чем будет говорить президент

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит с трибуны на Генеральной ассамблее ООН. В ходе выступления он затронет несколько тем.

Отметим, на днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал основные месседжи, которые будут заявлены Зеленским. В частности, он поднимет тему противодействия российской агрессии и освобождение оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Кроме того, президент предложит ООН приобщиться к решению гуманитарных проблем населения регионов, которые пострадали от российской агрессии. А также поднимет тему борьбы с пандемией COVID-19.