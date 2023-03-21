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У Сєвєродонецьку погіршилась гуманітарна ситуація: перебої зі світлом, вода за годинами та щури

Ілюстративне фото: у Сєвєродонецьку погіршилась гуманітарна ситуація (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку (Луганська область) значно ускладнилася гуманітарна ситуація. У місті спостерігаються перебої з електрикою, також на вулицях розвелися щури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександра Стрюка.

У Сєвєродонецьку почалися перебої з постачанням електроенергії, тому що лінії передачі росіяни облаштовували без заходів безпеки.

Окрім того, людям погодинно подають воду, а каналізацію ніхто не лагодить.

До того ж, з підвищенням температури повітря погіршилася ситуація із санітарією, адже росіяни тривалий час не вивозили сміття з міста. У дворах почали заводилися гризуни.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку росіяни видають людям їжу замість зарплат.

До того ж, росіяни повністю зруйнували каналізацію у Сєвєродонецьку та пошкодили підстанції і водопровід.

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СєвєродонецькЛуганськ