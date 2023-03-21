В Северодонецке ухудшилась гуманитарная ситуация: перебои со светом, вода по часам и крысы

В Северодонецке начались перебои со снабжением электроэнергией, потому что линии передачи россияне обустраивали без мер безопасности.

Кроме того, людям почасово подают воду, а канализацию никто не чинит.

К тому же, с повышением температуры воздуха ухудшилась ситуация с санитарией, ведь россияне долго не вывозили мусор из города. Во дворах начали заводиться грызуны.

Напомним, в Северодонецке россияне выдают людям еду вместо зарплат.

К тому же, россияне полностью разрушили канализацию в Северодонецке и повредили подстанции и водопровод.

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