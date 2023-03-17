Росіяни у Сєвєродонецьку за найману працю замість зарплати видають їжу, - глава міста
Росіяни в окупованому Сєвєродонецьку (Луганська область) за найману працю замість зарплати видають їжу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Сєвєродонецька Олександра Стрюка.
"Окупанти так і не розпочали обіцяного масштабного відновлення міста", - йдеться у заяві.
Глава міста розповів, що товари першої необхідності в Сєвєродонецьку придбати можна, але ціни в 2-3 рази вищі.
"За найману працю загарбники робітникам видали замість грошей гуманітарну допомогу", - додав Стрюк
Нагадаємо, що в окупованому Сєвєродонецьку (Луганська область) продовжує збільшуватись кількість російських військових.
Російські військові та колаборанти активно використовують тимчасово окуповані Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне Луганської області як свої тилові бази.
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