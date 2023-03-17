Росіяни у Сєвєродонецьку за найману працю замість зарплати видають їжу, - глава міста

Росіяни в окупованому Сєвєродонецьку (Луганська область) за найману працю замість зарплати видають їжу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Сєвєродонецька Олександра Стрюка.

"Окупанти так і не розпочали обіцяного масштабного відновлення міста", - йдеться у заяві. Глава міста розповів, що товари першої необхідності в Сєвєродонецьку придбати можна, але ціни в 2-3 рази вищі. "За найману працю загарбники робітникам видали замість грошей гуманітарну допомогу", - додав Стрюк