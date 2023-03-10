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Окупанти у Сєвєродонецьку знищили каналізацію, пошкодили підстанції та водогін, - голова міської ВЦА

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Сєвєродонецьк, П'ятниця 10 березня 2023 17:32
Окупанти у Сєвєродонецьку знищили каналізацію, пошкодили підстанції та водогін, - голова міської ВЦА Фото: окупанти у Сєвєродонецьку знищили каналізацію, пошкодили підстанції та водогін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські окупанти повністю зруйнували каналізацію у місті Сєвєродонецьк. Вони також пошкодили підстанції та водопровід.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на керівника військово-цивільної адміністрації Олександра Стрюка "Інтерфакс-Україні".

Він розповів, що наразі у Сєвєродонецьку вцілілими лишаються декілька десятків житлових багатоповерхівок. При цьому до окупації їх в місті було 780. Також відомо, що окупанти пошкодили або повністю зруйнували більш ніж 80% інфраструктури.

"Ситуація досить складна: місто продовжує жити в умовах обмеженої функціональності. Практично окупаційна влада змогла подати в Сєвєродонецьк електрику, хоча й не на повну потужність, частково подається вода, не працює каналізація та відсутнє опалення. Єдине, що їм вдалося зробити - це більш-менш вцілілі будинки приєднали до кількох модульних котелень, які завезли в місто. І у такий спосіб вони забезпечили своє проживання", - сказав він.

Стрюк розповів, що наразі у місті зруйновано каналізаційний колектор, він не функціонує разом з очисними спорудами. Було пошкоджено майже всі електричні підстанції.

"Більшість із них уже не можна буде відновити - потрібно будувати заново. Обхідні підстанції у місті зруйновані. Електрику підключали з лінії, штучно дотягнутої до Сєвєродонецька. Те саме стосується і водопровідного колектора, оскільки вода не піднімається вище за другий-третій поверх: не вистачає тиску", - уточнив керівник ВЦА.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські військові та колаборанти активно використовують тимчасово окуповані Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне Луганської області як свої тилові бази.

Раніше повідомлялося, що окупанти збільшують угруповання військ у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області.

Нагадаємо, хворих мешканців Сєвєродонецька відправляють додому, оскільки приміщення лікарні готують під хірургію для військових РФ.

Також ми писали, що росіяни продовжують заселяти своїх військових у порожні квартири та будинки в окупованому Сєвєродонецьку Луганської області.

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