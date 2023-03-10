Окупанти у Сєвєродонецьку знищили каналізацію, пошкодили підстанції та водогін, - голова міської ВЦА

Він розповів, що наразі у Сєвєродонецьку вцілілими лишаються декілька десятків житлових багатоповерхівок. При цьому до окупації їх в місті було 780. Також відомо, що окупанти пошкодили або повністю зруйнували більш ніж 80% інфраструктури.

"Ситуація досить складна: місто продовжує жити в умовах обмеженої функціональності. Практично окупаційна влада змогла подати в Сєвєродонецьк електрику, хоча й не на повну потужність, частково подається вода, не працює каналізація та відсутнє опалення. Єдине, що їм вдалося зробити - це більш-менш вцілілі будинки приєднали до кількох модульних котелень, які завезли в місто. І у такий спосіб вони забезпечили своє проживання", - сказав він.

Стрюк розповів, що наразі у місті зруйновано каналізаційний колектор, він не функціонує разом з очисними спорудами. Було пошкоджено майже всі електричні підстанції.

"Більшість із них уже не можна буде відновити - потрібно будувати заново. Обхідні підстанції у місті зруйновані. Електрику підключали з лінії, штучно дотягнутої до Сєвєродонецька. Те саме стосується і водопровідного колектора, оскільки вода не піднімається вище за другий-третій поверх: не вистачає тиску", - уточнив керівник ВЦА.