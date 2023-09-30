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У Сєвєродонецьку окупанти обікрали й знищили теплогенеруюче підприємство

Фото: У Сєвєродонецьку окупанти обікрали й знищили теплогенеруюче підприємство (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти у Сєвєродонецьку розібрали, а потім обікрали теплогенеруюче підприємство.

Про це розповів начальник Сєвєродонецької МВЦА Олександр Стрюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Розібрали (окупанти, - ред.) повністю теплогенеруюче підприємство, залишилися одні стіни. Все обладнання вивезли. Зате обіцяють у будинках, які вціліли, де вони розміщуються самі та їхнє найближче оточення, поставити модульні котельні. Це такий тимчасовий захід, щоб обігріти себе", -  зазначив Стрюк.

За його словами, в цілому місто не готове до опалювального сезону. Зараз окупанти симулюють діяльність такої підготовки, ніби ремонтуючи колектори.

Нагадаємо, що у тимчасово захопленому російськими військами Сєвєродонецьку смертність збільшилася у п'ять разів. Тим часом мешканців Сєвєродонецька не приймають у лікарні, бо її готують для військових РФ.

Проте росіяни продовжують заселяти своїх військових до порожніх квартир та будинків в окупованому Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, що після деокупації Кремінної Збройні сили України матимуть плацдарм для наступу на Сєвєродонецьк та Рубіжне у Луганській області.

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СєвєродонецькокупантиВійна Росії проти України