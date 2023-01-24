Окупанти у Сєвєродонецьку продовжують розселяти військових РФ у порожніх будинках, - мер

Росіяни продовжують заселяти своїх військових до порожніх квартир та будинків в окупованому Сєвєродонецьку (Луганська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Сєвєродонецька Олександра Стрюка.

"Люди в Сєвєродонецьку виживають, бо більшість території міста не придатна для проживання в зимовий період", - йдеться у заяві.

Стрюк повідомив, що в місті продовжують зламувати порожні квартири та заселяти туди військових РФ, колаборантів з Рубіжного та Кремінної.

"Ціни в магазинах на окремі види продукції вдвічі вищі, ніж на підконтрольній Уряду України території", - додав очільник міста.