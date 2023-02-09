Мешканців Сєвєродонецька не приймають у лікарні, бо її готують для військових РФ, - ОДА
Хворих жителів Сєверодонецька відправляють додому, оскільки приміщення лікарні готують під хірургію для військових РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.
"Дійшла черга і до Сєверодонецька, де хворих з лікарні відправляють додому", - йдеться у повідомленні.
У Луганській ОВА зазначають, що там готують приміщення під хірургію для військових РФ. Раніше поранених везли вглиб територій, не залишали їх у розграбованих самими ж окупантами медичних закладах.
"Наразі їх така кількість, що під шпиталі переобладнані навіть медзаклади у прифронтових населених пунктах", - додали в ОВА.
Нагадаємо, що у тимчасово захопленому російськими військами Сєвєродонецьку смертність збільшилася у п'ять разів.
Росіяни продовжують заселяти своїх військових до порожніх квартир та будинків в окупованому Сєвєродонецьку.
Після деокупації Кремінної Збройні сили України матимуть плацдарм для наступу на Сєвєродонецьк та Рубіжне у Луганській області.
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