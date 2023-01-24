Після деокупації Кремінної ми матимемо плацдарм для наступу на Сєвєродонецьк, - Гайдай

Після деокупації Кремінної Збройні сили України матимуть плацдарм для наступу на Сєвєродонецьк та Рубіжне у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Незабаром покажу як мінімум один деокупований населений пункт (точніше те, що від нього залишилося). Чекаємо на інформацію від Генштабу ЗСУ", - заявив Гайдай.

За його словами, ЗСУ просуваються в напрямку Кремінної. Після деокупації цього міста військові матимуть плацдарм для наступу в напрямку Рубіжного та Сєвєродонецька.

"І з останнього, скоріше за все, окупанти просто втікатимуть", - додав глава області.

Також Гайдай повідомив, що села біля лінії фронту - це згарища. Росіяни умисно знищували будинок за будинком.