Після деокупації Кремінної ми матимемо плацдарм для наступу на Сєвєродонецьк, - Гайдай
Після деокупації Кремінної Збройні сили України матимуть плацдарм для наступу на Сєвєродонецьк та Рубіжне у Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Незабаром покажу як мінімум один деокупований населений пункт (точніше те, що від нього залишилося). Чекаємо на інформацію від Генштабу ЗСУ", - заявив Гайдай.
За його словами, ЗСУ просуваються в напрямку Кремінної. Після деокупації цього міста військові матимуть плацдарм для наступу в напрямку Рубіжного та Сєвєродонецька.
"І з останнього, скоріше за все, окупанти просто втікатимуть", - додав глава області.
Також Гайдай повідомив, що села біля лінії фронту - це згарища. Росіяни умисно знищували будинок за будинком.
Нагадаємо, що окупанти у Луганській області після вибухів на складах бояться транспортувати і зберігати боєприпаси. Тому на фронт снаряди підвозять вантажівками, а не залізницею.
Нагадаємо, Сергій Гайдай повідомив, що у напрямку Кремінної тривають важкі бої, а лінія фронту наближається до межі міста.
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