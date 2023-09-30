В Северодонецке оккупанты обворовали и уничтожили теплогенерирующее предприятие

"Разобрали (оккупанты, - ред.) полностью теплогенерирующее предприятие, остались одни стены. Все оборудование вывезли. Зато обещают в домах, которые уцелели, где они размещаются сами и их ближайшее окружение, поставить модульные котельные. Это такая временная мера, чтобы обогреть себя", - отметил Стрюк.

По его словам, в целом город не готов к отопительному сезону. Сейчас оккупанты симулируют деятельность такой подготовки, будто ремонтируя коллекторы.

Напомним, что во временно захваченном российскими войсками Северодонецку смертность увеличилась в пять раз. Между тем, жителей Северодонецка не принимают в больнице, потому что ее готовят для военных РФ.

Однако россияне продолжают заселять своих военных в пустые квартиры и дома в оккупированном Северодонецке.

Напомним, что после деоккупации Кременной Вооруженные силы Украины будут плацдарм для наступления на Северодонецк и Рубежное в Луганской области.

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