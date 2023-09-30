RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Северодонецке оккупанты обворовали и уничтожили теплогенерирующее предприятие

Фото: В Северодонецке оккупанты обворовали и уничтожили теплогенерирующее предприятие (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты в Северодонецке разобрали, а затем обокрали теплогенерирующее предприятие.

Об этом рассказал начальник Северодонецкого МВГА Александр Стрюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Разобрали (оккупанты, - ред.) полностью теплогенерирующее предприятие, остались одни стены. Все оборудование вывезли. Зато обещают в домах, которые уцелели, где они размещаются сами и их ближайшее окружение, поставить модульные котельные. Это такая временная мера, чтобы обогреть себя", - отметил Стрюк.

По его словам, в целом город не готов к отопительному сезону. Сейчас оккупанты симулируют деятельность такой подготовки, будто ремонтируя коллекторы.

Напомним, что во временно захваченном российскими войсками Северодонецку смертность увеличилась в пять раз. Между тем, жителей Северодонецка не принимают в больнице, потому что ее готовят для военных РФ.

Однако россияне продолжают заселять своих военных в пустые квартиры и дома в оккупированном Северодонецке.

Напомним, что после деоккупации Кременной Вооруженные силы Украины будут плацдарм для наступления на Северодонецк и Рубежное в Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СеверодонецкокупантиВойна России против Украины