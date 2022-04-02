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В Северодонецк и Лисичанск снова подали газ - Луганская ОГА

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Луганская область , Суббота 02 апреля 2022 21:45
В Северодонецк и Лисичанск снова подали газ - Луганская ОГА В Северодонецке и Лисичанске снова подали газ (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Татьяна Самарук

Газовикам удалось подать газ к людям в Северодонецке и Лисичанске Луганской области. Отмечается, что ранее российские военные разрушили газопроводы.

Об этом сообщает РБК-Украинаа со ссылкой на голову Луганской ОГА Сергея Гайдая.

По словам главы ОГА, отремонтировать два поврежденных магистральных газопровода диаметром 500 мм пока нереально. Поэтому остается дождаться более благоприятной ситуации.

"Однако наши газовики нашли вариант возврата подачи газа в дома северодончан и лисичан. Сначала в газовую сеть других областей внедрили Лисичанске, а уже через этот город и еще одно промышленное предприятие в новую схему было включено Северодонецк", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что вв России обстреляли города в Луганской области. В результате были повреждены 16 домов и отсутствуют вода и газ.

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