В Северодонецк и Лисичанск снова подали газ - Луганская ОГА
Газовикам удалось подать газ к людям в Северодонецке и Лисичанске Луганской области. Отмечается, что ранее российские военные разрушили газопроводы.
Об этом сообщает РБК-Украинаа со ссылкой на голову Луганской ОГА Сергея Гайдая.
По словам главы ОГА, отремонтировать два поврежденных магистральных газопровода диаметром 500 мм пока нереально. Поэтому остается дождаться более благоприятной ситуации.
"Однако наши газовики нашли вариант возврата подачи газа в дома северодончан и лисичан. Сначала в газовую сеть других областей внедрили Лисичанске, а уже через этот город и еще одно промышленное предприятие в новую схему было включено Северодонецк", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что вв России обстреляли города в Луганской области. В результате были повреждены 16 домов и отсутствуют вода и газ.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 38-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!