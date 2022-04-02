В Северодонецк и Лисичанск снова подали газ - Луганская ОГА

Газовикам удалось подать газ к людям в Северодонецке и Лисичанске Луганской области. Отмечается, что ранее российские военные разрушили газопроводы.

Об этом сообщает РБК-Украина а со ссылкой на голову Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Однако наши газовики нашли вариант возврата подачи газа в дома северодончан и лисичан. Сначала в газовую сеть других областей внедрили Лисичанске, а уже через этот город и еще одно промышленное предприятие в новую схему было включено Северодонецк", - говорится в сообщении.

По словам главы ОГА, отремонтировать два поврежденных магистральных газопровода диаметром 500 мм пока нереально. Поэтому остается дождаться более благоприятной ситуации.

Ранее мы сообщали, что вв России обстреляли города в Луганской области. В результате были повреждены 16 домов и отсутствуют вода и газ.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 38-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!