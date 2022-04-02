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У Сєвєродонецьк та Лисичанськ знову подали газ - Луганська ОДА

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Луганська область , Субота 02 квітня 2022 21:45
У Сєвєродонецьк та Лисичанськ знову подали газ - Луганська ОДА У Сєвєродонецьку та Лисичанську знову подали газ (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Тетяна Самарук

Газовикам вдалося подати газ до людей у Сєвєродонецьку та Лисичанську Луганської області. Зазначається, що раніше російські військові зруйнували газогони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОДА Сергія Гайдая.

За словами очільника ОДА, відремонтувати два пошкоджених магістральних газопроводи діаметром 500 мм наразі нереально. Тому залишається дочекатися більш сприятливої безпекової ситуації.

"Однак наші газовики знайшли варіант повернення подачі газу у домівки сєвєродончан та лисичан. Спочатку у газову мережу інших областей впровадили Лисичанську, а вже через це місто і ще одне промислове підприємство у нову схему було включено Сєвєродонецьк", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що військові РФ обстріляли міста у Луганській області. В результаті було пошкоджено 16 будинків та відсутні вода та газ.

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