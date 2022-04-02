Военные РФ обстреляли города в Луганской области: повреждено 16 домов, отсутствует вода и газ
Российские оккупанты из различных видов тяжелого вооружения открывали огонь по Северодонецке, Рубежном, Лисичанске и Тошковцам. В результате повреждены 16 домов, магистральный газопровод и область находится без воды и газа
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Луганской ОВА Сергея Гайдая.
Враг повредил 16 объектов, из которых 9 многоквартирных и 7 частных жилых домов.
Также один человек в Рубежном получил ранения и четверых спасли из-под завалов.
Кроме того, в Кременной после обстрелов загорелся лес, огонь мог перейти на жилой сектор, однако благодаря работникам ГСЧС никто не пострадал.
Вблизи Северодонецка россияне перебили магистральный газопровод. В частности, без газа остались Северодонецк и прилегающие населенные пункты, а это примерно 60 тысяч абонентов.
Отмечается, что в целом без газоснабжения 36 населенных пунктов (131 944 абонентов), из них 30 полностью и 6 частично.
К тому же вода отсутствует полностью в Рубежном, Попасной, Северодонецке, частично в Горной общине и Лисичанске.
Российские оккупанты обстреляли города в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)
Ранее мы сообщали, что эвакуационный автобус из Лисичанска снова попал под обстрел оккупантов.
Также мы писали, что оккупанты из "Градов" обстреляли Горное, есть раненая.
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