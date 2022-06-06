ru ua
Пн, 06 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Северодонецк не покорился за один-два дня, поэтому его равняют с землей, - мэр

Новина українською →
Украина, Понедельник 06 июня 2022 19:30
Северодонецк не покорился за один-два дня, поэтому его равняют с землей, - мэр Фото: Северодонецк (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Северодонецке сейчас продолжаются тяжелые бои. Россяне преобладают в живой силе. Однако взять город полностью им не удается. Из-за этого они равняют его с землей.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава городской военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк, сообщает РБК-Украина.

"Идут ожесточенные уличные бои, ведется артиллерийская дуэль. Никто не собирается покидать город. Враг преобладает в живой силе. Они постоянно подбрасывают новых людей, это усложняет ситуацию", - сказал Стрюк.

Он добавил, что Северодонецк равняют с землей, потому что не могут его захватить за один-два дня. Применяют авиаудары, тяжелую артиллерию.

Еще до начала острой фазы, говрит мэр, инфраструктура Северодонецка уже была разрушена. Все коммуникации требуют полного восстановления.

По словам главы городской военно-гражданской администрации Северодонецка, трасса Бахмут - Лисичанск находится под контролем ВСУ, но ездить по ней опасно, потому что дорога регулярно обстреливается оккупантами.

Напомним, российские войска "равняют с землей" города и села в Украине, которые не могут захватить во время боевых действий.

Ранее мы сообщали, командующий армией РФ получил два задания - до 10 июня захватить Северодонецк и трассу Лисичанск - Бахмут.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Как долго может продержаться Украина в условиях войны: ответ Данилова
Как долго может продержаться Украина в условиях войны: ответ Данилова
DAILY
Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью