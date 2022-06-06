Сєвєродонецьк не скорився за один-два дні, тому його рівняють із землею, - мер

У Сєвєродонецьку зараз тривають важкі бої. Росіяни переважають ЗСУ у живій силі. Однак взяти місто повністю їм не вдається. Через це вони рівняють його із землею.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк, повідомляє РБК-Україна .

"Ідуть запеклі вуличні бої, ведеться артилерійська дуель. Ніхто не збирається залишати місто. Ворог переважає в живій силі. Вони постійно підкидають нових людей, це ускладнює ситуацію", - сказав Стрюк.

Він додав, що Сєверодонецьк рівняють із землею, бо не можуть його захопити за один-два дні. Застосовують авіаудари, важку артилерію.

Ще до початку гострої фази, говрить мер, інфраструктура Сєввєродонецька уже була зруйнована. Усі комунікації потребують повної відбудови.

За словами голови міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька, траса Бахмут - Лисичанськ знаходиться під контролем ЗСУ, але їздити нею небезпечно, бо дорога регулярно обстрілюється окупантами.