СБУ узнала о приказе Кремля на случай неудач в Украине

Российские войска "равняют с землей" города и села в Украине, которые не могут захватить во время боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый разговор оккупантов, перехваченный СБУ .

"Комбриг приезжает: вы что, оху*ли? Два дня уже деревеньку не можете взять? Ну, там же гражданские, - отвечают наши. Та вообще пох*й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!.. и все, просто сравняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд", - рассказывает своей жене захватчик, чье подразделение пытается продвинуться на Донбассе.

Как сообщалось ранее, СБУ опубликовала новый разговор оккупантов,в котором выяснилось, что они убивают украинских матерей на глазах у детей.

Кроме того, супруга одного из российских оккупантов, находящихся на позициях под Харьковом, позволила своему мужу убивать и пытать украинских детей. Ей не понравилось, что дети из Украины, насильственно вывезенные в РФ, не захотели рисовать символику ко "Дню победы".

Ранее Служба безопасности Украины опубликовала разговор оккупанта, заявившего, что Россия не рассчитывала на долгую войну в Украине.

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