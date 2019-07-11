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Північноатлантична рада НАТО відвідає Україну наприкінці жовтня

Новини » Політика    11.07.2019 - 20:37
Північноатлантична рада НАТО відвідає Україну наприкінці жовтня
Ілюстративне фото (flickr.com/nato)

Візит запланований на 30-31 жовтня

Візит Північноатлантичної ради НАТО, який раніше повинен був відбудуться в липні і був скасований, запланований на 30 та 31 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, цей візит демонструє сильну відданість Альянсу Україні.

"Північноатлантична рада відвідає Україну 30 і 31 жовтня 2019 року. Цей візит демонструє сильну відданість Альянсу Україні. Всі держави-члени НАТО підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, а також її право вирішувати своє майбутнє", - йдеться в повідомленні.

Деталі в Альянсі планують повідомити пізніше.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що візит Північноатлантичної ради НАТО був раніше запланований на 9-10 липня, але був скасований. За словами віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, візит був перенесений у зв'язку з позачерговими виборами у Верховну раду.

Відзначимо, 4 червня президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом в Брюсселі заявив, що Україна очікує візит Північноатлантичної ради НАТО в Київ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс продовжить допомагати Україні. За словами генсека НАТО, більше 40 млн євро виділять на кібербезпека і медичну реабілітацію.


 

 

 

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