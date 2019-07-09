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Североатлантический совет НАТО перенес визит в Украину

Новости » Политика    09.07.2019 - 15:10
Североатлантический совет НАТО перенес визит в Украину
Фото: Иванна Климпуш-Цицнадзе (nato.int)

Визит перенесен на осень, однако точная дата не определена

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что визит Североатлантического совета НАТО в Украину, который был ранее запланирован на июль, перенесли на осень. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ". 

Ранее визит Совета был запланирован на 9-10 июля. 

"Североатлантический совет должен был приехать 9-10 июля. В связи с нашими выборами, они приняли решение перенести приезд на более поздний срок. Скорее всего, это произойдет в октябре", - заявила Климпуш-Цинцадзе. 

Также она отметила, что окончательная дата визита пока не определена. 

Отметим, 4 июня президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что Украина ожидает визит Североатлантического совета НАТО в Киев. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит помогать Украине. По словам генсека НАТО, более 40 млн евро выделят на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию.

Кроме того, 140-й центр Сил специальных операций Вооруженных сил Украины прошел сертификацию как подразделение SOF и имеет право привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО. 

 

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Новости Украины НАТОИванна Климпуш-Цинцадзе
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