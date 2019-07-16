"Северный поток" остановился на ремонт

Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели для проведения планового технического обслуживания. Об этом свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport, сообщают росСМИ.

В РФ заявляют, что график работ по техническому обслуживанию трубопровода был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG.

Как отмечается, в момент остановки одних газопроводов возрастает объем прокачки по другим маршрутам (ожидается рост поставок через Украину), возможно сокращение закачки газа в подземные хранилища и отбор газа из ПХГ.

Напомним, в Конгрессе Соединенных Штатов Америки согласовали закон о введении санкций против компаний, связанных со строительством российского трубопровода "Северный поток-2".

Ранее "Газпром" заявил, что "Северный поток-2" готов наполовину. На данный момент уложено более 1,1 тыс. км газопровода. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова идти до конца в реализации проекта.

Отметим, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что зарегистрированный в Сенате США законопроект против "Северного потока-2" содержит требования ввести санкции в отношении причастных к строительству газопровода. По его словам, в отличие от других подобных документов, этот законопроект содержит не призыв, а требование ввести санкции. Он также подчеркнул, что данные санкции не нацелены на ущерб компаниям из Евросоюза.