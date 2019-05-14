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Сенаторы США разработали санкции против строителей "Северного потока-2"

Новости » Политика    14.05.2019 - 06:13
Сенаторы США разработали санкции против строителей "Северного потока-2"
Фото: газопровод "Северный поток-2" (facebook.com-oilcapital.ru)

Санкции направлены на компании, участвующих в прокладке глубоководных трубопроводов

Американские сенаторы республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин подготовили законопроект, направленый против строительства "Северного потока-2". Об этом со ссылкой на копию соответствующего документа пишет журнал Foreign Policy.

В сенате США эта инициатива, по его данным, должна была быть представлена в понедельник, 13 мая.

Санкции, в частности, коснутся компаний, участвующих в прокладке глубоководных трубопроводов для российских энергетических проектов. При этом направлен документ непосредственно против "Северного потока-2".

Целью санкций, согласно законопроекту, станут суда, которые ведут укладку морских трубопроводов. В этой работе они, полагают авторы инициативы, используют "технологические ноу-хау, которые есть у западных энергетических компаний, но которых нет у России".

Напомним, ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что нельзя допустить осуществления строительства нового российского газопровода "Северный поток-2".

РБК-Украина писало, что 6 мая российская компания "Газпром" заявила, что по дну Балтийского моря уложено более 1170 км газопровода "Северный поток - 2", что составляет 48% от его общей протяженности.

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