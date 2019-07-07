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ОБСЕ приняла резолюцию против "Турецкого потока" и "Северного потока-2"

Новости » Политика    07.07.2019 - 15:16
ОБСЕ приняла резолюцию против "Турецкого потока" и "Северного потока-2"
Иллюстративное фото (flickr.com/oscepa)

В ОБСЕ считают, что строительства "Северного потока-2" и "Турецкого потока" могут стать методом принуждения государств

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопаности и сотрудничества Европы (ОБСЕ) принял резолюцию о энергетической безопасности в Европе, где упоминаются газопроводы "Северного потока-2" и "Турецкий поток". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию ОБСЕ на Youtube.

В документе резолюции указаны российские проекты, которые признаны потенциальным средством экономического и политического принуждения зависимых от поставок государств. Поправка о включении пункта, что касается "Турецкого потока" и "Северного потока-2", в резолюцию "Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ" парламентария Руты Милюте была предложена американской делегацией.

Американский конгрессмен Ли Зелдин заявил, что речь идет о росте опоры на один источников энергоресурсов. Из-за этого могут пострадать их партнеры из Центральной и Восточной Европы. Он объяснил, что "Турецкий поток" повысит способность РФ проявлять влияние на другие страны, а это может привезти к негативным последствиям.

"Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", - заявил Зелдин.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ОБСЕ поддержали резолюцию об оккупации Россией части Грузии. Комитет принял резолюцию, в которой Россию призывают отменить свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

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Новости Украины ОБСЕТурцияСеверный поток-2
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