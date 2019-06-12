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Трамп рассматривает санкции по "Северному потоку-2"

Новости » Политика    12.06.2019 - 20:22
Трамп рассматривает санкции по "Северному потоку-2"
Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Трамп предостерег Германию о зависимости от РФ в сфере энергетики

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, 12 июня, что рассматривает вопрос о санкциях в отношении российского проекта газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Reuters.

Также Трамп предостерег Германию о зависимости от России в сфере энергетики.

Напомним, ранее в официальной базе Конгресса США был опубликован документ, который подготавливался сенаторами Тедом Крузом, Джоном Баррассо, Томом Коттоном и Джином Шахин, что предполагает санкции в отношении участников "Северного потока-2". 

До этого министр энергетики США Рик Перри, когда был в Киеве, заявил, что США выступают против "Северного потока-2". В частности, он пообещал премьер-министру Владимиру Гройсману поддержку со стороны американцев.

Однако в свою очередь Германия выступает против санкций США по "Северному потоку-2". В Министерстве экономики Германии заявили, что приняли к сведению угрозу введения санкций США в отношении проекта газопровода "Северный поток-2" и отвергают санкции, которые имеют экстерриториальное действие.

Ранее "Газпром" заявил, что "Северный поток-2" готов наполовину. На данный момент уложено более 1,1 тыс. км газопровода. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова идти до конца в реализации проекта.

 

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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