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"Северный поток-2". В ЕС объяснили, от чего зависит запуск газопровода

Автор: Мария Кучерявец

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что запуск "Северного потока-2" зависит от того, вторгнется ли Россия в Украину. В таком случае ЕС подготовил мощный пакет санкций, включающий и российский газопровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в интервью французскому изданию Les Echos.

"В этом остром кризисе все будет зависеть от позиции России, которая оказывает военное давление на Украину и использует газ как рычаг влияния на нас (ЕС - ред.). Поэтому "Северный поток - 2" нельзя исключать из списка санкций, это совершенно ясно", - подчеркнула глава ЕК.

Напомним, недавно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что запуск "Северного потока-2" будет зависеть от ситуации в Украине.

Добавим, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал "Северный поток-2" опасным проектом, подчеркнув, что Германия передала президенту РФ Владимиру Путину пистолет в руки.

При этом, США пригрозили заморозить "Северный поток-2" если Россия нападет на Украину.

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Северный поток-2Евросоюз