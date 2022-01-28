"Северный поток - 2" будет остановлен в случае вторжения России в Украину, - Нуланд

США пригрозили России остановкой "Северного потока-2" в случае вторжения в Украину. Об этом заявила заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Виктории Нуланд на брифинге в Госдепартаменте США.

По ее словам, США и союзники едины в стремлении дать быстрый и жесткий ответ России в случае эскалации в Украине. США обсудили остановку "Северного потока-2" с Германией в случае ухудшения ситуации.

"Мы продолжаем вести очень тесные и четкие переговоры с нашими германскими союзниками. И сегодня я хочу быть с вами откровенной: если Россия вторгнется в Украину, то "Северный поток - 2" не будет развиваться", - сказала она.

Она добавила, что США стремятся к дипломатии в переговорах с Россией, но готовы действовать жестко в случае упорства Кремля.

"Как ранее на этой неделе заявлял президент, мы едины в том, что предпочитаем дипломатию. Но мы также едины в убеждении, что, если Россия отвергнет наш призыв к диалогу, последует быстрая и жесткая расплата", - сказала Нуланд.