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"Північний потік-2". В ЄС пояснили, від чого залежить запуск газопроводу

Автор: Марія Кучерявець

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що запуск "Північного потоку-2" залежить від того, чи вторгнеться Росія в Україну. У такому випадку ЄС підготував потужний пакет санкцій, що включатиме і російський газопровід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в інтерв'ю французькому виданню Les Echos.

"У цій гострій кризі все залежатиме від позиції Росії, яка чинить військовий тиск на Україну і використовує газ як важіль впливу на нас (ЄС - ред.). Тому "Північний потік - 2" не можна виключати зі списку санкцій, це абсолютно ясно", - наголосила голова ЄК.

Нагадаємо, нещодавно глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що запуск "Північного потоку-2" залежатиме від ситуації в Україні.

Додамо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький назвав "Північний потік-2" небезпечним проектом, підкресливши, що Німеччина передала президенту РФ Володимиру Путіну пістолет в руки.

При цьому, США пригрозили заморозити "Північний потік-2", якщо Росія нападе на Україну.

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Північний потік-2Евросоюз