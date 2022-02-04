"Північний потік-2". В ЄС пояснили, від чого залежить запуск газопроводу

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що запуск "Північного потоку-2" залежить від того, чи вторгнеться Росія в Україну. У такому випадку ЄС підготував потужний пакет санкцій, що включатиме і російський газопровід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в інтерв'ю французькому виданню Les Echos.
"У цій гострій кризі все залежатиме від позиції Росії, яка чинить військовий тиск на Україну і використовує газ як важіль впливу на нас (ЄС - ред.). Тому "Північний потік - 2" не можна виключати зі списку санкцій, це абсолютно ясно", - наголосила голова ЄК.
Нагадаємо, нещодавно глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що запуск "Північного потоку-2" залежатиме від ситуації в Україні.
Додамо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький назвав "Північний потік-2" небезпечним проектом, підкресливши, що Німеччина передала президенту РФ Володимиру Путіну пістолет в руки.
При цьому, США пригрозили заморозити "Північний потік-2", якщо Росія нападе на Україну.