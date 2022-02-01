Моравецкий о "Северном потоке-2": Германия передала пистолет в руки Путина
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" опасный проект. По его словам, Германия, таки образом, передала президенту РФ Владимиру Путину пистолет в руки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Северный поток-2" очень опасный проект. Германия, таким образом, передает пистолет в руки Путина. Я апеллирую к нашим партнерам, чтобы они поняли риски. Таким образом они позаботятся о своей безопасности. Мы хотим дружески жить с РФ, но должны учитывать все опасности", - заявил Моравецкий.
Напомним, США пригрозили заморозить "Северный поток-2", если Россия нападет на Украину.
Отметим, президент США Джо Байден обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен поставки газа на случай непредвиденных обстоятельств.