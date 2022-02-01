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Боррель о "Северном потоке-2": запуск будет зависить от ситуации в Украине

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Вторник 01 февраля 2022 18:35
Боррель о "Северном потоке-2": запуск будет зависить от ситуации в Украине Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у Евросоюза не будет стимула для запуска российского газопровода "Северный поток-2", в случае любой тревожной ситуации в Украине. При этом он подчеркнул, что запуск газопровода будет зависеть от общего положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию "Дождь".

"Если что-то серьезное произойдет в Украине, и это может быть, допустим, как вы сказали, война, но не обязательно война, это может быть просто какая-то тревожная ситуация - в любом случае стимула для запуска "Северного потока-2" не будет", - сказал Боррель.

Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал "Северный поток-2" опасным проектом, подчеркнув, что Германия передала президенту РФ Владимиру Путину пистолет в руки.

Кроме того, США пригрозили заморозить "Северный поток-2", если Россия нападет на Украину.

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Евросоюз Северный поток-2 Вторжение России в Украину
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