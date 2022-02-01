Боррель о "Северном потоке-2": запуск будет зависить от ситуации в Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у Евросоюза не будет стимула для запуска российского газопровода "Северный поток-2", в случае любой тревожной ситуации в Украине. При этом он подчеркнул, что запуск газопровода будет зависеть от общего положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию "Дождь".