"Северный поток-2". В ЕС объяснили, от чего зависит запуск газопровода

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что запуск "Северного потока-2" зависит от того, вторгнется ли Россия в Украину. В таком случае ЕС подготовил мощный пакет санкций, включающий и российский газопровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в интервью французскому изданию Les Echos.