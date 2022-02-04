"Північний потік-2". В ЄС пояснили, від чого залежить запуск газопроводу

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що запуск "Північного потоку-2" залежить від того, чи вторгнеться Росія в Україну. У такому випадку ЄС підготував потужний пакет санкцій, що включатиме і російський газопровід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в інтерв'ю французькому виданню Les Echos.