ru ua
Пт, 04 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Північний потік-2". В ЄС пояснили, від чого залежить запуск газопроводу

Новость на русском →
Париж, П'ятниця 04 лютого 2022 09:12
"Північний потік-2". В ЄС пояснили, від чого залежить запуск газопроводу Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що запуск "Північного потоку-2" залежить від того, чи вторгнеться Росія в Україну. У такому випадку ЄС підготував потужний пакет санкцій, що включатиме і російський газопровід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в інтерв'ю французькому виданню Les Echos.

"У цій гострій кризі все залежатиме від позиції Росії, яка чинить військовий тиск на Україну і використовує газ як важіль впливу на нас (ЄС - ред.). Тому "Північний потік - 2" не можна виключати зі списку санкцій, це абсолютно ясно", - наголосила голова ЄК.

Нагадаємо, нещодавно глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що запуск "Північного потоку-2" залежатиме від ситуації в Україні.

Додамо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький назвав "Північний потік-2" небезпечним проектом, підкресливши, що Німеччина передала президенту РФ Володимиру Путіну пістолет в руки.

При цьому, США пригрозили заморозити "Північний потік-2", якщо Росія нападе на Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2 Евросоюз
NEWS
Зеленський і Макрон провели другу розмову за тиждень: що обговорили
Зеленський і Макрон провели другу розмову за тиждень: що обговорили
DAILY
Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США