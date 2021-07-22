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"Северный поток-2": США продолжат проверять компании, подпадающие под санкции

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Вашингтон, Четверг 22 июля 2021 00:55
"Северный поток-2": США продолжат проверять компании, подпадающие под санкции Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Администрация США продолжит выполнение своих законных обязательств в отношении газопровода "Северный поток - 2", что включает введение санкций, если потребуется. С таким утверждением выступила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее слова во время брифинга в самолете президента.

По словам Псаки, США хотят помешать или уменьшить геополитическое влияние России на Украину.

"Мы привержены соблюдению закона и продолжим проверять организации, участвующие в деятельности, которая может подпадать под санкции. Это следование закону, подход не изменился", - сказала она.

Представитель Белого дома также заявила, что достигнутая с ФРГ договоренность призвана противодействовать пагубным действиям Кремля и при этом способствовать более безопасному и устойчивому энергетическому будущему Украины, стран ЕС и НАТО.

"Да, строительство газопровода завершено на 90%. Мы уверены в действенности этих мер и, конечно, продолжим следовать закону, что включает применение санкций при необходимости", - отметила Псаки.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

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