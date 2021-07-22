"Северный поток-2": США продолжат проверять компании, подпадающие под санкции

Администрация США продолжит выполнение своих законных обязательств в отношении газопровода "Северный поток - 2" , что включает введение санкций, если потребуется. С таким утверждением выступила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее слова во время брифинга в самолете президента.

По словам Псаки, США хотят помешать или уменьшить геополитическое влияние России на Украину.

"Мы привержены соблюдению закона и продолжим проверять организации, участвующие в деятельности, которая может подпадать под санкции. Это следование закону, подход не изменился", - сказала она.

Представитель Белого дома также заявила, что достигнутая с ФРГ договоренность призвана противодействовать пагубным действиям Кремля и при этом способствовать более безопасному и устойчивому энергетическому будущему Украины, стран ЕС и НАТО.

"Да, строительство газопровода завершено на 90%. Мы уверены в действенности этих мер и, конечно, продолжим следовать закону, что включает применение санкций при необходимости", - отметила Псаки.