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Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2"

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Киев, Среда 21 июля 2021 22:19
Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2" Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в Twitter.

Украина уже направила официальные ноты в Брюссель и Берлин, поскольку газопровод угрожает безопасности и нарушает принципы диверсификации.

"В соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку-2", который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации энергетического союза ЕС. МИД уже направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин", - объявил министр.

Напомним, Германия и США официально объявили о соглашении по запуску "Северного потока-2". Берлин пообещал применить санкции против России, если она будет использовать газ как оружие против Украины.

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Еврокомиссия МИД Украины Германия Дмитрий Кулеба Северный поток-2
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