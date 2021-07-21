Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в Twitter.
Украина уже направила официальные ноты в Брюссель и Берлин, поскольку газопровод угрожает безопасности и нарушает принципы диверсификации.
"В соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку-2", который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации энергетического союза ЕС. МИД уже направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин", - объявил министр.
Напомним, Германия и США официально объявили о соглашении по запуску "Северного потока-2". Берлин пообещал применить санкции против России, если она будет использовать газ как оружие против Украины.