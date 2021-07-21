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Германия назначит спецпосланника по переговорам о продлении транзита через Украину

Новина українською →
Германия, Среда 21 июля 2021 22:26
Германия назначит спецпосланника по переговорам о продлении транзита через Украину Фото: Германия пообещала приложить все усилия, чтобы Украина продолжила транзит газа с Россией (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия обещает использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с Российской Федерацией относительно транзита газа. Страна планирует назначить специального представителя для продвижения этой цели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сделку США и Германии по "Северному потоку-2".

"США и Германия согласны, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит газа через Украину после 2024 года. Согласно с этой точкой зрения Германия обязуется использовать все доступные средства воздействия, чтобы позволить Украине продлить соглашение о транзите газа с Россией на срок до десяти лет и назначить для этой цели специального представителя", - отмечает пресс-служба МИД Германии.

В частности, отмечается, что переговоры о продлении соглашения между Украиной с Российской Федерацией должны начаться не позднее 1 сентября, а США, со своей стороны, заинтересованы в том, чтобы поддержать усилия Германии.

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