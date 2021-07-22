"Північний потік-2": США продовжать перевіряти компанії, що підпадають під санкції

Адміністрація США продовжить виконання своїх законних зобов'язань щодо газопроводу "Північний потік-2" , що включає введення санкцій, якщо буде потрібно. З таким твердженням виступила в середу прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її слова під час брифінг у літаку президента.

За словами Псакі, США хочуть перешкодити або зменшити геополітичний вплив Росії на Україну.

"Ми віддані дотриманню закону і продовжимо перевіряти організації, які беруть участь у діяльності, яка може підпадати під санкції. Це дотримання закону, підхід не змінився", - сказала вона.

Представник Білого дому також заявила, що досягнута з ФРН домовленість покликана протидіяти згубним діям Кремля і при цьому сприяти більш безпечному і стійкому енергетичному майбутньому України, країн ЄС і НАТО.

"Так, будівництво газопроводу завершено на 90%. Ми впевнені в дієвості цих заходів і, звичайно, продовжимо слідувати закону, що включає застосування санкцій при необхідності", - зазначила Псакі.