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"Северный поток-2" подорвет трансатлантическое единство демократических стран Европы, - МИД Украины

Автор: РБК-Украина

Завершение строительства "Северного потока-2" грозит подорвать единство между странами Европы. Необходимо это предотвратить.

Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в разговоре с советником госсекретаря США Дереком Шолле, информируют в МИД.

Енин привлек внимание собеседника к серьезным угрозам безопасности для Украины, Европы и США со стороны российского геополитического проекта "Северный поток-2".

"Проект является не просто плохой сделкой для Европы. Это - инструмент гибридной войны России, которым Кремль стремится подорвать энергетическую безопасность Европы и трансатлантическое единство демократических стран Запада. В наших общих интересах-предотвратить эти планы", - подчеркнул Енин.

Ранее стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня в Берлине встретится с советником немецкого канцлера по внешнеполитическим вопросам Яном Хеккером. На встрече обсудят проект "Северный поток - 2".

Напомним, одной из важнейших тем в разговоре президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена 7 июня был запуск российского газопровода "Северный поток-2".

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