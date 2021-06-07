В Германии ожидают, что договор о транзите российского газа через Украину будет продлен
Правительство Германии ожидает, что договор о транзите российского газа через Украину будет продлен. Поскольку Украина должна оставаться транзитной страной для российского газа.
Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает Finanzen.
"Прежде всего, мы призываем к тому, чтобы договор соблюдался всеми сторонами (Украиной и РФ, - ред.). Конечно, желательно, чтобы он также был продлен", - заявил он.
Представитель правительства Германии подчеркнул, что в договоре о транзите газа предусмотрена возможность его продления на 10 лет.
"Для правительства Германии было и остается главным, что даже с "Северным потоком-2" Украина остается страной-транзитером газа", - заявил Зайберт.
По его словам, в договоре установили курс на это и тем самым послали "важный сигнал" для обеспечения безопасности поставок газа в Европу.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 6 июня заявил, что завершена укладка первой нитки "Северного потока - 2".
Кроме того, он заявил, что вторая нитка российского газопровода будет достроена в течение 1,5-2 месяцев. При этом он добавил, что поставки газа по первой нитке "Северного потока - 2" могут начаться примерно через 10 дней.