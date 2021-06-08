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"Північний потік-2" підірве трансатлантичну єдність демократичних країн Європи, - МЗС України

Автор: РБК-Україна

Завершення будівництва "Північного потоку-2" загрожує підірвати єдність між країнами Європи. Необхідно цьому запобігти.

Таку думку висловив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в розмові з радником держсекретара США Дереком Шолле, інформують в МЗС.

Єнін привернув увагу співрозмовника до серйозних безпекових загроз для України, Європи та США з боку російського геополітичного проєкту "Північний потік-2".

"Проєкт є не просто поганою угодою для Європи. Це - інструмент гібридної війни Росії, яким Кремль прагне підірвати енергетичну безпеку Європи та трансатлантичну єдність демократичних країн Заходу. В наших спільних інтересах - запобігти цим планам", - наголосив Єнін.

Раніше стало відомо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба сьогодні в Берліні зустрінеться з радником німецького канцлера із зовнішньополітичних питань Яном Хеккером. На зустрічі обговорять проект "Північний потік - 2".

Нагадаємо, однією з найважливіших тем у розмові президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена 7 червня був запуск російського газопроводу "Північний потік-2".

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