Кулеба обсудит "Северный поток - 2" с советником Меркель
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня в Берлине встретится с советником немецкого канцлера по внешнеполитическим вопросам Яном Хеккером. На встрече обсудят проект "Северный поток - 2".
Об этом РБК-Украина сообщили источники в дипломатических кругах.
"Две ключевые темы встречи: "Северный поток - 2" и функционирование Нормандского формата", - уточнил один из собеседников.
Примечательно, что Хеккера называют одним из ключевых переговорщиков по вопросу "Северного потока - 2" с немецкой стороны. Именно он возглавлял делегацию в США в начале июня.
Хеккер с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливанном тогда обсудили риски, которые несет "Северный поток - 2" для Украины и энергетической безопасности всей Европы.
Напомним, одной из важнейших тем в разговоре президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена 7 июня был запуск российского газопровода "Северный поток - 2".
Напомним, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что договор о транзите российского газа через Украину будет продлен, поскольку Украина должна оставаться транзитной страной.