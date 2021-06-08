ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кулеба обсудит "Северный поток - 2" с советником Меркель

Новина українською →
Вторник 08 июня 2021 11:31
Кулеба обсудит "Северный поток - 2" с советником Меркель Фото: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня в Берлине встретится с советником немецкого канцлера по внешнеполитическим вопросам Яном Хеккером. На встрече обсудят проект "Северный поток - 2".

Об этом РБК-Украина сообщили источники в дипломатических кругах.

"Две ключевые темы встречи: "Северный поток - 2" и функционирование Нормандского формата", - уточнил один из собеседников.

Примечательно, что Хеккера называют одним из ключевых переговорщиков по вопросу "Северного потока - 2" с немецкой стороны. Именно он возглавлял делегацию в США в начале июня.

Хеккер с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливанном тогда обсудили риски, которые несет "Северный поток - 2" для Украины и энергетической безопасности всей Европы.

Напомним, одной из важнейших тем в разговоре президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена 7 июня был запуск российского газопровода "Северный поток - 2".

Напомним, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что договор о транзите российского газа через Украину будет продлен, поскольку Украина должна оставаться транзитной страной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Северный поток-2
NEWS
В Украине зафиксировали 1 602 новых COVID-случаев
В Украине зафиксировали 1 602 новых COVID-случаев
DAILY
Армия добровольцев. Как и зачем у Зеленского решили создать национальное сопротивление
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Армия добровольцев. Как и зачем у Зеленского решили создать национальное сопротивление