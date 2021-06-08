Кулеба обсудит "Северный поток - 2" с советником Меркель

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня в Берлине встретится с советником немецкого канцлера по внешнеполитическим вопросам Яном Хеккером. На встрече обсудят проект "Северный поток - 2".

Об этом РБК-Украина сообщили источники в дипломатических кругах.

"Две ключевые темы встречи: "Северный поток - 2" и функционирование Нормандского формата", - уточнил один из собеседников.

Примечательно, что Хеккера называют одним из ключевых переговорщиков по вопросу "Северного потока - 2" с немецкой стороны. Именно он возглавлял делегацию в США в начале июня.

Хеккер с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливанном тогда обсудили риски, которые несет "Северный поток - 2" для Украины и энергетической безопасности всей Европы.