"Северный поток-2": Германия хочет откупиться от США увеличением помощи Украине

"Экономическая судьба Украины тесно связана с судьбой вызывающего споры российского газопровода "Северный поток-2" по Балтийскому морю. Чтобы завершить проект без дальнейших санкций США, федеральное правительство предлагает новой администрации США под руководством Джо Байдена более значительную поддержку Украине", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что экономические успехи Украины "крайне важны для ведомства канцлера" Германии, чтобы "выдержать конфронтацию с Россией".

Украина должна сыграть центральную роль в Green Deal и в среднесрочной перспективе поставлять 7,5 гигаватт "зеленого" водорода в ЕС.

Планируется, что в целом в Европейском союзе будет производиться 40 гигаватт до 2030 года.