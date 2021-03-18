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"Північний потік-2": Німеччина хоче відкупитися від США збільшенням допомоги Україні

Автор: РБК-Україна

Уряд Німеччини пообіцяв Сполученим Штатам посилити підтримку України в обмін на завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". У такому випадку Росія могла б пустити газовий транзит не через Україну, а через Балтику.

Про це повідомляє газета Handelsblatt з посиланням на джерело в урядових колах Німеччини.

"Економічна доля України тісно пов'язана з долею викликає суперечки російського газопроводу "Північний потік-2" по Балтійському морю. Щоб завершити проект без подальших санкцій США, федеральний уряд пропонує нової адміністрації США під керівництвом Джо Байдена більш значну підтримку Україні", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що економічні успіхи України "вкрай важливі для відомства канцлера" Німеччини, щоб "витримати конфронтацію з Росією".

Україна повинна зіграти центральну роль в Green Deal і в середньостроковій перспективі поставляти 7,5 гігават "зеленого" водню в ЄС.

Планується, що в цілому в Європейському союзі буде вироблятися 40 гігават до 2030 року.

Нагадаємо, Україна закликала США заблокувати "Північний потік-2". З такою заявою виступив голова Верховної ради Дмитро Разумков у розмові з сенатором США Робертом Портманом.

Крім того, в Держдепі США назвали умову введення нових санкцій проти "Північного потоку-2".

У Німеччині ж намагаються виграти час, щоб завершити будівництво російського газопроводу, попри санкції з боку США.

З метою прискорення завершення "Північного потоку-2" Росія почала ігнорувати екологічні стандарти в Балтійському морі. Російські кораблі заходять у заборонені морські зони, щоб скоротити шлях.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиУкраїнаГерманияПівнічний потік-2
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