Разумков в беседе с сенатором призвал США заблокировать "Северный поток-2"
Глава Верховной рады Дмитрий Разумков провел телефонный разговор с сенатором США, сопредседателем Сенатского украинского кокуса Робертом Портманом. В ходе разговора Разумков призвал США заблокировать завершение "Северного потока-2".
Об этом говорится на сайте парламента.
Как отметил Разумков, российский газопровод "Северный поток-2" превращается в элемент политического тыка, поэтому Украина и США должны объединить усилия для противодействия его реализации.
"Украина неоднократно испытывала на себе, как этот экономический проект превращается в элемент давления, элемент влияния не экономического, а политического. И очень часто он используется как механизм шантажа. Поэтому я уверен, что мы должны объединять усилия в блокировании дальнейшего продвижения этого процесса", - заявил он.
Разумков добавил, что надеется на введение новых санкций против газопровода со стороны США, чтобы предотвратить его окончательное завершение и ввод в эксплуатацию.
Американский сенатор, со своей стороны, выразил поддержку в противодействии строительству и запуску "Северного потока-2", а также заверил в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны США.
Напомним, недавно в Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2".
В Германии же пытаются выиграть время, чтобы завершить строительство российского газопровода, несмотря на санкции со стороны США.
С целью ускорения завершения "Северного потока-2" Россия начала игнорировать экологические стандарты в Балтийском море. Российские корабли заходят в запретные морские зоны, чтобы сократить путь.