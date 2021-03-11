Россия продолжает игнорировать экостандарты при строительстве "Северного потока-2"

Россия продолжает игнорировать экологические стандарты при строительстве "Северного потока-2". Российское судно "Юрий Топчев" в начале марта нарушило зону зимовки птиц.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины .

Нарушения зафиксировали 2 и 10 марта, когда российское судно транспортировало очередную партию труб из порта Мукран. Судно не соблюло ранее установленный маршрут движения в обход природоохранных зон в водах Германии.

"Соответствующие факты нарушения судами обеспечения ("Финвал", "Умка", "Владислав Стрижов", "Юрий Топчев"), задействованными в проекте "Северный поток 2", не являются единичны и имеют признаки системности", - отметили в разведке.

Напомним, до этого разведка зафиксировала, что Россия для ускорения завершения строительства "Северного потока-2" начала игнорировать на пути химические вещества времен Второй мировой войны. Судно "Фортуна" рискует повредить якорями контейнеры с химвеществами возле острова Бронхольм.