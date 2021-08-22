"Северный поток-2", Донбасс и Россия. О чем Зеленский говорил с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в Киеве 22 августа. На встрече обсуждались, в частности, ситуация на Донбассе, Крымская платформа и "Северный поток-2".

Зеленский

Президент Украины отметил, что приоритетной темой переговоров с канцлером Германии был вопрос мирного урегулирования на Донбассе.

"Актуальной остается парижская повестка дня, которая должна быть имплементирована... Наша позиция о необходимости саммита "нормандской четверки" неизменна... Пока отсутствует прогресс, необходимо давление на Россию", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также добавил, что важным вопросом была энергетическая безопасность - запуск "Северного потока-2".

"Мы инициировали проведение констультации с Европейской комиссией и правительством Германии в ближайшее время", - добавил он.

Зеленский отметил, что "Северный поток-2" это оружие, а не экономический проект.

"Я считаю, что это оружие и не замечать, что это оружие не правильно. Я считаю, что это настолько опасно, даже сейчас, без его запуска, мы видим, кто контролирует цены на газ в Европе и как они прыгают вверх. Запуск приведет к большим рискам и это будет на руку России", - отметил президент.

Меркель

Канцлер Германии заявила о важности Крымской платформы и уточнила, что из-за ситуации в Афганистане глава внешнеполитического ведомства страны не сможет принять участие в саммите.

"К сожалению, наш министр иностранных дел не сможет приехать. Приедет наш министр экономики и энергетики", - отметила она.

Меркель также отметила, что это ее прощальный визит и в качестве канцлера она, наверное, в Украину уже не приедет. Этим она и объяснила, почему сама не будет участвовать в саммите.

Говоря о запуске "Северного потока-2", Меркель заявила, что выступает за скорейшее продление соглашения о транзите газа через Украину после 2024 года.

"Северный поток-2" это не российско-германский проект, это европейско-российский проект. Заботу с украинской стороны мы серьезно воспринимаем и четко говорили о том, что в европейских рамках мы выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать газопровод в качестве оружия. Кроме того, есть специальный уполномоченный по вопросам транзита, который сейчас начинает новые переговоры, чтобы договор, который длится до 2024 года, был продлен", - отметила канцлер.

Ангела Меркель, говоря об урегулировании ситуации на Донбассе, отметила, что хотела бы еще раз провести на уровне президентов встречу "нормандской четверки".

"Если мы сможем разработать повестку дня, то это возможно. Есть такие проблемы с минскими договоренностям, которые не осуществлены, например открытие КПВВ. Но ТКГ должна работать", - сказала Меркель.

Она также добавила, что Россия является участником конфликта на Донбассе и "правильно, что Украина отказываются вести прямые переговоры с представителями сепаратистов".