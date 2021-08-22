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Меркель о войне на Донбассе: Россия является участником конфликта

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Киев, Воскресенье 22 августа 2021 14:46
Меркель о войне на Донбассе: Россия является участником конфликта Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня прибыла в Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она заявила, что Россия является участником конфликта на Донбассе

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Меркель на совместном брифинге с президентом Украины.

"Россия является участником конфликта, правильно, что отказываются вести прямые переговоры с представителями сепаратистов", - заявила она.

Меркель отметила, что минские договоренности хоть и не привели к удовлетворительному состоянию, но установили "тишину" на Донбассе и над этим надо постоянно работать.

Напомним, Меркель сделала заявление о нормандской встрече после встречи с Путиным. По ее словам, нужно формировать повестку дня.

Также Меркель высказалась за продление контракта на транзит газа по Украине после 2024 года.

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Украина Ангела Меркель
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