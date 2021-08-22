Зеленский и Меркель обсудили "Северный поток-2": инициированы консультации с ЕС и Германией
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский сегодня провели переговоры. Они обсудили "Северный поток-2".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Зеленского на совместном брифинге с канцлером Германии.
"Важным вопросом была энергетическая безопасность - "Северный поток-2". Мы инициировали проведение констультации с Европарламентом и правительством Германии в ближайшее время", - заявил он.
Зеленский также заявил, что это политический проект, который несет угрозу для всей Европы.
Встреча Президента Украины Владимира Путина и Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель с представителями СМИ.
Встреча Президента Украины Владимира Путина и Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель с представителями СМИ.Posted by Офис Президента Украины on Sunday, August 22, 2021