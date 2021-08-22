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Зеленский и Меркель обсудили "Северный поток-2": инициированы консультации с ЕС и Германией

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Киев, Воскресенье 22 августа 2021 14:36
Зеленский и Меркель обсудили "Северный поток-2": инициированы консультации с ЕС и Германией Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский сегодня провели переговоры. Они обсудили "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Зеленского на совместном брифинге с канцлером Германии.

"Важным вопросом была энергетическая безопасность - "Северный поток-2". Мы инициировали проведение констультации с Европарламентом и правительством Германии в ближайшее время", - заявил он.

Зеленский также заявил, что это политический проект, который несет угрозу для всей Европы.

Встреча Президента Украины Владимира Путина и Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель с представителями СМИ.

Встреча Президента Украины Владимира Путина и Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель с представителями СМИ.

Posted by Офис Президента Украины on Sunday, August 22, 2021

Напомним, в водах Дании завершили укладку труб "Северного потока-2".

Раньше Россия обвинила США в "подрыве отношений" из-за санкций по "Северному потоку-2".

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