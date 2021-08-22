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Зеленский о нормандской встрече: пока отсутствует прогресс, должно быть давление на Россию

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Киев, Воскресенье 22 августа 2021 14:27
Зеленский о нормандской встрече: пока отсутствует прогресс, должно быть давление на Россию Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона поддерживает проведение нормандской встречи. Но, пока нет прогресса, нужно давить на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Зеленского на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По его словам, Украина выступает за установление режима постоянного прекращения огня на Донбассе, обмен пленными, открытие КПВВ и доступ на оккупированную территорию представителей Красного креста.

"Наша позиция по проведению саммита "нормандской четверки" неизменная. Пока отсутствует прогресс, давление на РФ должно сохраняться. Мы хотим видеть активные усилия партнеров", - заявил он.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель з представниками ЗМІ.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель з представниками ЗМІ.

Posted by Офіс Президента України on Sunday, August 22, 2021

Напомним, в Киеве прошли переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского.

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