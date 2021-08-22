"Північний потік-2", Донбас і Росія. Про що Зеленський говорив з Меркель

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели переговори в Києві 22 серпня. На зустрічі обговорювалися, зокрема, ситуація на Донбасі, Кримська платформа і "Північний потік-2".

Детальніше про зустріч Зеленського і Меркель - в матеріалі РБК-Україна .

Зеленський

Президент України зазначив, що пріоритетною темою переговорів з канцлером Німеччини було питання мирного врегулювання на Донбасі.

"Актуальним залишається парижський порядок денний, який має бути імплементований...Наша позиція щодо необхідності саміту "нормандської четвірки" незмінна...Поки відсутній прогрес, потрібний тиск на Росію", - наголосив Зеленський.

Глава держави також додав, що важливим питанням була енергетична безпека - запуск "Північного потоку-2".

"Ми ініціювали проведення констультації з Європейською комісією і урядом Німеччини найближчим часом", - додав він.

Зеленський наголосив, що "Північний потік-2" це зброя, а не економічний проект.

"Я вважаю, що це зброя і не помічати, що це зброя не правильно. Я вважаю, що це настільки небезпечно, навіть зараз, без його запуску, ми бачимо, хто контролює ціни на газ в Європі і як вони стрибають вверх. Запуск призведе до великих ризиків і це буде на руку Росії", - зазначив президент.

Меркель

Канцлер Німеччини заявила про важливість Кримської платформи і уточнила, що через ситуацію в Афганістані очільник зовнішньополітичного відомства країни не зможе взяти участь у саміті.

"На жаль, наш міністр закордонних справ не зможе приїхати. Приїде наш міністр економіки й енергетики", - зазначила вона.

Меркель також зазначила, що це її прощальний візит і в якості канцлера вона, напевно, в Україну вже не приїде. Цим вона і пояснила, чому сама не братиме участі у саміті.

Говорячи про запуск "Північного потоку-2", Меркель заявила, що виступає за швидке продовження угоди про транзит газу через Україну після 2024 року.

"Північний потік-2" це не російсько-німецький проект, це європейсько-російський проект. Турботу з українського боку ми серйозно сприймаємо і чітко говорили про те, що в європейських рамках ми виступаємо за нові санкції, якщо Росія намагатиметься використати газогін як зброю. Крім того, є спеціальний уповноважений з питань транзиту, який зараз починає нові перемови, щоб договір, який триває до 2024 року, був продовжений", - зазначила канцлер.

Ангела Меркель, говорячи про врегулювання ситуації на Донбасі, зазначила, що хотіла б ще раз провести на рівні президентів зустріч "нормандської четвірки".

"Якщо ми зможемо розробити порядок денний, то це можливо. Є такі проблеми з мінськими домовленостями, які не здійснені, наприклад відкриття КПВВ. Але ТКГ має працювати", - сказала Меркель.

Вона також додала, що Росія є участником конфлікту на Донбасі і "правильно, що Україна відмовляються вести прямі переговори з представниками сепаратистів".