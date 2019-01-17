"Северный поток-2" даст Путину дополнительные возможности для агрессии, - евродепутат

Фото: "Северный поток-2" (facebook.com-oilcapital.ru)

Михаэль Галер жестко выступает против проекта "Северный поток-2"

Депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" - это политический проект России, которая хочет пустить газ в обход Украины и лишить страну финансовых поступлений. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укрінформ.

Евродепутат подчеркнул, что жестко выступает против проекта "Северный поток-2".

"Масштабность дальнейшей агрессии Путина зависит от расширения его возможностей поставлять российский газ (в обход Украины, - ред.). Это надо предотвратить", - заявил Галер.

"Я призываю, особенно мое правительство в Германии, изменить позицию в этом вопросе и убедить участников проекта найти другие пути и средства сотрудничества с Россией, но не за счет Украины", - добавил он.

Напомним, глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер, которая сменила на этом посту Ангелу Меркель, раскритиковал заявление посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, который пригрозил немецким фирмам санкциями за строительство "Северного потока-2". Она также добавила, что строительство газопровода является важным для Германии, учитывая ситуацию в Украине.

До этого посол США в Германии Ричард Гренелл направил письма ряду немецких компаний, в которых заявил о риске санкций в связи с реализацией проекта российского газопровода "Северный поток-2". Посол заявил, что фирмы, поддерживающие сооружение "Северного потока-2", а также "Турецкого потока", активно подрывают безопасность Украины и Европы.